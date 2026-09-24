Pemkot Surabaya Buka Pendaftaran Seleksi Calon Direksi 5 BUMD, Inilah Syaratnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih membuka pendaftaran seleksi calon anggota direksi pada lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), total ada 10 posisi yang dibutuhkan.

Lima BUMD yang membuka seleksi, yaitu Perumda Kebun Binatang Surabaya, PT Pasar Surya Perseroda, PT Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda, PT YEKAPE Surabaya Perseroda, serta PT BPR Surya Artha Utama Perseroda.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Vykka Anggradevi Kusuma mengatakan pendaftaran itu dibuka 26 September sampai 5 Oktober 2026.

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“Pendaftaran ini memberikan kesempatan lebih luas kepada para profesional yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti proses seleksi,” kata Vykka melalui rilisan persnya, Kamis (24/9).

Vykka memerinci Perumda Kebun Binatang Surabaya membuka tiga jabatan, yakni Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, serta Direktur Operasional dan Umum.

PT Pasar Surya Perseroda membuka jabatan Direktur Administrasi Keuangan dan Direktur Pembinaan Pedagang. PT Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda membutuhkan posisi Direktur Utama dan Direktur Administrasi Keuangan.

PT YEKAPE Surabaya Perseroda membuka posisi Direktur Operasional. Lalu, PT BPR Surya Artha Utama Perseroda mencari jabatan Direktur Operasional serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

“Kami berharap calon yang mendaftar memiliki kompetensi, integritas, pengalaman manajerial, serta komitmen untuk mengembangkan BUMD Kota Surabaya,” ujarnya.