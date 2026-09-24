Sebelum Jadi Korban KMP Virgo, Jumbrik Sempat Telepon Istri dan Minta Didoakan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Jenazah Jumbrik (52) anak buah kapal (ABK) KMP Virgo Transport 8 asal Lamongan yang menjadi korban meninggal dalam kecelakaan kapal tersebut dimakamkan di TPU Desa Sumberejo, Lamongan, Rabu (23/9).

Jenazah Jumbrik sebelumnya menjalani proses identifikasi oleh petugas di Kalimantan Tengah sebelum dipulangkan ke rumah duka di Perumahan Made Great Resident, Desa Made.

Ketua Masjid Darush Shofa Hanif Fakhrudin mengatakan jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 13.00 WIB.

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"Setelah diidentifikasi, jenazah dipulangkan dan tiba di rumah duka sekitar pukul 13.00 WIB," kata Hanif, Rabu (23/9).

Setibanya di rumah duka, jenazah Jumbrik disalatkan keluarga dan warga di Masjid Darush Shofa. Jenazah kemudian diantar ke TPU Desa Sumberejo untuk dimakamkan sekitar pukul 14.00 WIB.

Hanif mengungkapkan sebelum kecelakaan terjadi, Jumbrik sempat menghubungi istrinya. Dalam percakapan tersebut, Jumbrik mengeluhkan kesulitan tidur dan meminta keluarganya terus mendoakannya.

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"Almarhum sempat menelepon istrinya. Katanya tidak bisa tidur dan meminta doa. Setelah itu tidak ada kabar sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal," ujarnya.

Selama proses pencarian, warga di lingkungan perumahan juga rutin menggelar doa bersama. Mereka berharap Jumbrik segera ditemukan dalam kondisi selamat. Namun, harapan tersebut berakhir duka setelah Jumbrik ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.