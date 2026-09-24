21 Bangunan di Atas Saluran Air Bratang Dibongkar, Sedimen 48 Meter Kubik Diangkut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya membongkar 21 bangunan liar dan lapak yang berdiri di atas saluran air di Jalan Ngagel Nginden Gang Bengkok, Bratang.

Penertiban tersebut dilakukan untuk membuka kembali saluran yang selama hampir 20 tahun tertimbun bangunan dan material sedimen.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan penertiban dilakukan setelah Pemkot Surabaya menerima laporan masyarakat melalui Hotline Lapor Cak Eri.

"Selain membongkar bangunan, Pemkot Surabaya juga melakukan normalisasi saluran yang telah tertimbun selama hampir 20 tahun," kata Zaini, Rabu (23/9).

Menurut dia, penertiban tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pemkot Surabaya terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan memberikan peringatan kepada pemilik bangunan.

“Sudah kami lakukan sosialisasi, kemudian peringatan pertama dan peringatan kedua. Setelah itu, kami lakukan penertiban,” ujarnya.

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Zaini menargetkan proses pembersihan lokasi dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu pekan.

Pemkot Surabaya juga menyiapkan lokasi alternatif bagi pedagang makanan yang terdampak penertiban dengan mengarahkan mereka ke sentra wisata kuliner di sekitar Kecamatan Gubeng.