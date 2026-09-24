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Menag Berhentikan Akhmad Muzakki sebagai Rektor UINSA, Amien Suyitno Ditunjuk Plt

Kamis, 24 September 2026 – 11:36 WIB
Menag Berhentikan Akhmad Muzakki sebagai Rektor UINSA, Amien Suyitno Ditunjuk Plt - JPNN.com Jatim
Situasi UINSA Surabaya setelah didemo mahasiswa selama empat hari, Rabu (23/9). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Prof Akhmad Muzakki diberhentikan dari tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)

Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Muzakki dengan hormat melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 060729/MA.KP.07/09/2026 yang terbit pada 23 September 2026.

Keputusan tersebut diterbitkan setelah Muzakki menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri kepada Kementerian Agama pada 22 September 2026.

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“KMA tentang pemberhentian Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya terbit menyusul surat pernyataan pengunduran diri yang disampaikan oleh Prof. Muzakki pada 22 September 2026,” kata Kepala Biro SDM Setjen Kemenag Muhammad Zain di Jakarta, Rabu (23/9).

Muzakki sebelumnya baru dilantik sebagai Rektor UINSA pada 15 September 2026. Pelantikan tersebut merupakan periode keduanya memimpin kampus tersebut setelah sebelumnya menjabat pada periode 2022–2026.

Artinya, masa jabatan periode keduanya hanya berlangsung sekitar sepekan sebelum Muzakki mengajukan pengunduran diri dan kemudian diberhentikan secara resmi melalui KMA.

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“Melalui KMA yang terbit pada 23 September 2026 ini, Menag memberhentikan Prof. Muzakki dengan hormat dan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini,” ujar M Zain.

Untuk mengisi posisi Rektor UINSA, Menag menunjuk Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Prof Amien Suyitno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor.

Akhmad Muzakki resmi berhenti sebagai Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya setelah mengajukan pengunduran diri. Amien Suyitno ditunjuk sebagai Plt.
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TAGS   menag Prof Akhmad Muzakki UINSA Rektor Uinsa demo uinsa pemberhentian rektor

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