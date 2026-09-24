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Cuaca Malang 24 September 2026, Cerah Hingga Berawan dan Berangin

Kamis, 24 September 2026 – 10:15 WIB
Cuaca Malang 24 September 2026, Cerah Hingga Berawan dan Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (24/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan berawan. 

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

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Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan. 

Pagi dan sore berawan di seluruh kawasan. 

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Malamnya cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan. 

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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