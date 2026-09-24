BRI Perkuat Sinergi dengan Ciputra Hospital Surabaya, Ini Layanan yang Disiapkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Branch Office (BO) Surabaya Jemursari memperkuat sinergi dengan Ciputra Hospital Surabaya.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya BRI memperluas kemitraan dengan pelaku usaha dan institusi strategis di Jawa Timur, khususnya dalam pengembangan ekosistem layanan perbankan.

Komitmen itu ditunjukkan melalui kehadiran Branch Office Head BRI BO Surabaya Jemursari Octarez Abi Ibrahim dalam perayaan ulang tahun ke-2 Ciputra Hospital Surabaya.

Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara BRI dan Ciputra Group serta membuka peluang pengembangan layanan perbankan yang dapat memberikan nilai tambah bagi rumah sakit, tenaga medis, karyawan, hingga pasien.

Acara tersebut turut dihadiri jajaran direksi dan pimpinan Ciputra Group, di antaranya Senior Director Ciputra Group Sutoto Yakobus, Direktur CitraLand Medika Tri Ciputra Harun, serta Direktur Ciputra Hospital dr. Siska Sindhuatmadja.

Octarez mengatakan kehadiran BRI merupakan bentuk apresiasi atas perjalanan Ciputra Hospital selama dua tahun dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya.

"Selamat ulang tahun ke-2 untuk Ciputra Hospital. Kami berharap Ciputra Hospital dapat terus berkembang, berinovasi, dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik. BRI senantiasa siap mendukung dan memperkuat kolaborasi strategis ini, baik dalam lingkup layanan perbankan maupun ekosistem bisnis yang berkelanjutan," ujar Octarez tertulis, Kamis (23/9).

Menurut dia, sinergi BRI dengan Ciputra Hospital tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan. Kolaborasi juga mencakup pengembangan ekosistem layanan keuangan yang terintegrasi bagi berbagai pihak di lingkungan rumah sakit.