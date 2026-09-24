Mahasiswa UINSA Tetap Segel Kampus Sampai Ada Kabar Resmi Rektor Mundur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya tetap akan menyegel kampus, sampai ada kabar resmi yang menyatakan mundurnya Achmad Muzakki dari jabatan rektor.

Wakil Presiden BEM UINSA Fadlurrakhman Fazle Purwardana mengancam tetap menduduki gedung rektorat, karena belum ada informasi dari pihak kampus terkait mundurnya Muzakki.

“Kalau belum ada rilis publik atau hanya sebuah asumsi, maka kami akan tetap bertahan di dalam gedung rektorat ini,” kata Fadlurrakhman di Kampus UINSA Surabaya, Rabu (23/9).

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Selain itu, mahasiswa juga akan tetap menyegel gerbang pintu masuk dan keluar kampus di Jalan Ahmad Yani, Wonocolo, Surabaya, yang sudah dilakukan sejak Senin (21/9).

“Kami akan tetap menyegel untuk mengalihkan perkuliahan yang semula luring menjadi daring. Kami menyegel batasan sekedar koridor wilayah perkuliahan saja,” ujarnya.

Namun, Fadlurrakhman menyebut tetap memperbolehkan tenaga pendidik untuk masuk ke lingkungan kampus. Sebab, mereka bertugas memberikan pelayanan ke sejumlah pihak.

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“Kami tidak memberikan batasan kepada tendik ataupun seluruh civitas yang ingin menjalankan pelayanan publik, pelayanan-pelayanan terhadap alumni atau mahasiswa,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Guru besar UINSA Surabaya Bidang Sejarah Pemikiran Islam Klasik Prof Imam Ghazali Said membenarkan kabar mundurnya Muzakki sebagai rektor tersebut.