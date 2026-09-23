Mahasiswa Minta Bukti Mundurnya Muzakki dari Jabatan Rektor UINSA

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa meminta bukti atas mundurnya Achmad Muzakki sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada periode 2026-2030.

Wakil Presiden BEM UINSA Fadlurrakhman Fazle Purwardana mengatakan seharusnya ada surat resmi yang menyatakan bahwa Muzakki telah turun dari jabatannya tersebut.

“Seharusnya ketika beliau sudah turun, ada sebuah surat resmi yang menyatakan mengundurkan diri secara mandiri, mengundurkan secara terhormat,” kata Fadlurrakhman di Gedung Rektorat UINSA Surabaya, Rabu (23/9).

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Fadlurrakhman menyebut mahasiswa hanya menerima kabar mengenai mundurnya Muzakki. Menurutnya, informasi tersebut masih belum bisa terkonfirmasi kebenarannya.

“Namun nyatanya per hari ini yang sampai di mahasiswa hanya sebuah asumsi atau pernyataan-pernyataan saja,” ujarnya.

Mahasiswa pun meminta pihak kampus segera mengeluarkan dokumen yang membenarkan kabar tersebut. Baru mereka bisa meyakini tidak ada yang menduduki jabatan rektor.

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“Sehingga itu menjadi sebuah keadaan darurat untuk kemudian memberikan Plt (Pelaksana tugas) kepada siapapun yang ditunjuk oleh Menag (Menteri Agama) sebagai PLT,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Guru besar UINSA Surabaya Bidang Sejarah Pemikiran Islam Klasik Prof Imam Ghazali Said membenarkan kabar mundurnya Muzakki sebagai rektor tersebut.