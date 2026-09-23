Visitasi ke Ditreskrimum Polda Jatim, PKN Tingkat II Soroti Tantangan Penegakan Hukum

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penegakan hukum dinilai tidak lagi bisa berjalan secara parsial. Penanganan berbagai persoalan hukum membutuhkan keterlibatan beragam pemangku kepentingan dengan respons yang cepat, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut menjadi salah satu pembelajaran dalam kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIX 2026 di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, Rabu (23/9).

Kegiatan yang merupakan bagian dari program Pusdikmin tersebut mengangkat tema Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Penegakan Hukum.

Perwakilan Kelompok PKN Visitasi Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIX 2026, Irvan Ahmad, mengatakan Ditreskrimum Polda Jatim menjadi lokus pembelajaran untuk melihat secara langsung berbagai tantangan dalam penegakan hukum.

“Penegakan hukum membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan integrasi antar-aktor,” kata Irvan.

Menurut dia, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Lebih dari itu, penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang membutuhkan integritas, profesionalisme, akuntabilitas, serta kemampuan membangun kepercayaan publik.

Irvan mengatakan kolaborasi menjadi penting ketika sebuah persoalan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi.

Pertukaran informasi, penyamaan persepsi, penguatan koordinasi, serta pembagian peran yang jelas diperlukan agar setiap sektor dapat berkontribusi sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing.