Rektor UINSA Surabaya Dikabarkan Mundur dari Jabatannya Setelah Didemo Mahasiswa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Beredar kabar Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Achmad Muzakki turun dari jabatannya. Kabar tersebut telah dibenarkan oleh pihak kampus.

Akun media sosial Instagram @arek.uinsa mengunggah sebuah foto Muzakki, dengan menyertakan informasi, rektor rektor periode 2026-2030 tersebut telah mundur dari jabatannya.

“Prof. Akhmad Muzakki dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA),” tulis @arek.uinsa dalam keterangan postingan, Rabu (23/9).

Baca Juga: Inilah Alasan Mahasiswa UINSA Surabaya Segel Kampus Saat Demo Turunkan Rektor

“Kabar ini muncul di tengah polemik dan gelombang penolakan terkait kepemimpinannya di UINSA,” imbuh dia.

Sementara itu, Guru besar UINSA Surabaya Bidang Sejarah Pemikiran Islam Klasik Prof Imam Ghazali Said membenarkan kabar mundurnya Muzakki sebagai rektor tersebut.

"Iya benar (sudah mengirimkan surat pengunduran diri ke Kemenag). Surat dikirimkan kemarin jam 22.00 WIB dan pagi tadi suratnya sudah sampai di Kemenag," kata Imam saat dikonfirmasi.

Baca Juga: Anggota DPR RI Maman Imanulhaq Beri Saran Menag Terkait Aksi di UINSA Surabaya

Imam memperkirakan UINSA Surabaya sementara waktu akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt). Sebab, Surat Keputusan (SK) Rektor Muzakki sebelumnya sudah terbit.

“Saya sebenarnya mengusulkan agar tidak ada Plt, tapi ternyata tidak bisa karena ini sudah ter-SK-kan jadi supaya tidak terjadi kekosongan jabatan nanti akan diisi Plt," ucapnya.