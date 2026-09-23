Masuki Usia 20 Tahun, UC Surabaya Fokus Perkuat Entrepreneurship dan Employability

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) Surabaya memperkuat pembelajaran entrepreneurship dan employability bagi mahasiswa di tengah tantangan pengangguran terdidik di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan UC, jumlah pengangguran terdidik dari jenjang Diploma hingga S3 mencapai sekitar 1 juta orang.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk memastikan lulusan tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga siap memasuki dunia kerja maupun menciptakan peluang kerja.

Board of Executive Director Yayasan Ciputra Pendidikan Prof. Dr. Ir. Denny Bernardus, M.M., mengatakan penguatan entrepreneurship sebenarnya telah menjadi bagian dari pembelajaran UC sejak awal berdiri.

Seluruh mahasiswa, terlepas dari program studi yang dipilih, mendapatkan pembelajaran kewirausahaan melalui pendekatan kolaboratif dan multidisiplin.

“Dari sejak awal UC menekankan seperti keinginan Pak Ciputra, yaitu creating jobs. Para alumni apa pun jurusannya melalui model pembelajaran kolaboratif dan multidisiplin belajar tentang entrepreneurship,” ujar Denny, Rabu (23/9).

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Menurut dia, mahasiswa tidak hanya belajar teori kewirausahaan, tetapi juga didorong membangun usaha melalui kelompok belajar.

Ke depan, usaha yang dirintis mahasiswa akan didorong untuk berkembang lebih serius, termasuk dari sisi legalitas dan pengelolaan bisnis.