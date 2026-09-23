PT PAL Jelaskan Pengelolaan Fasilitas di Sidokelar Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - PT PAL Indonesia (Persero) menghormati setiap aspirasi dan laporan masyarakat terkait aktivitas perusahaan di kawasan pesisir Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia Rayssa Audryn mengatakan pengelolaan area tersebut sebelumnya dilakukan PT Lamongan Marine Industry. Selanjutnya, pengelolaan dialihkan kepada PT PAL melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) pada 18 April 2026.

Menurut Rayssa, pemanfaatan fasilitas di Lamongan merupakan bagian dari penugasan pemerintah untuk mendukung konsolidasi industri galangan kapal nasional sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan.

Dukungan tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan keberadaan fasilitas galangan kapal PT PAL di Lamongan yang ditujukan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Karena itu, aktivitas fasilitas tersebut memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan kegiatan kepelabuhanan komersial.

“PT PAL menjalankan penugasan Pemerintah dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum dan prinsip GCG. Kami menghormati aspirasi masyarakat dan terbuka terhadap proses verifikasi oleh instansi yang berwenang,” ujar Rayssa.

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“Bagi kami, setiap tahapan pengembangan fasilitas industri harus dilaksanakan secara legal, transparan, dan bertanggung jawab,” imbuh dia.

PT PAL juga menyatakan aspek lingkungan menjadi bagian dari pengelolaan fasilitas industri di Sidokelar. Pengendalian dan pengelolaan limbah dilakukan dengan memperhatikan karakteristik kegiatan serta ketentuan yang berlaku.