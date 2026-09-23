Eri Minta ASN Pemkot Surabaya Bertugas di Balai RW untuk Selesaikan Masalah Warga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar turun langsung ke lapangan, salah satunya dengan bertugas atau pindah kantor ke Balai RW.

Eri mengatakan kebijakan ini untuk mengubah cara kerja ASN agar tidak hanya formalitas atau menunggu masyarakat mengurus Administrasi Kependudukan (Adminduk).

"Kerjanya itu berpindah. Sampean (anda) mau orang DPRKPP, Bina Marga, Koperasi, atau Dinas Sosial, kerjanya di Balai RW,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9).

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Selain itu, Eri menemukan masih banyak petugas kembali ke kantor dinas saat tidak ada warga mengurus dokumen, seperti Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Balai RW.

“Di sana (Balai RW) permasalahannya bukan cuma adminduk, ada desil bantuan yang keliru, ada stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, hingga kemiskinan," ujarnya.

Dia menyebut masih banyak masyarakat yang mengadu melalui hotline Lapor Cak Eri. Hal tersebut seharusnya sudah diselesaikan tanpa harus menunggu tindakan wali kota.

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"Kalau sistem ini tidak berjalan dan kalian tidak pernah turun ke bawah, yang dikenal cuma walikotanya. Berarti ada yang salah dalam sistem ini," ucapnya.

Pemkot Surabaya akan membagi seluruh perangkat daerah (PD) untuk membimbing setiap RW. Mereka akan menugaskan ASN bertanggung jawab dengan kondisi sosial wilayahnya.



“Artinya, petugas dari dinas mana pun yang ditempatkan di suatu RW, mereka wajib mengawal isu stunting, gizi buruk, hingga penanganan warga miskin di wilayah tersebut,” tuturnya.