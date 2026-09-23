Les Dessous du Sourire, Buku Wissem Bouzaza tentang Cerita di Balik Sebuah Senyuman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penulis Wissem Bouzaza meluncurkan karya terbarunya berbahasa Prancis bertajuk Les Dessous du Sourire.

Secara harfiah, Les Dessous du Sourire berarti Di Balik Senyuman. Buku tersebut mengajak pembaca melihat lebih jauh makna di balik ekspresi senyum yang selama ini kerap dianggap sebagai simbol kebahagiaan.

Karya setebal 172 halaman itu mengeksplorasi gagasan bahwa raut wajah yang terlihat di permukaan bisa menyimpan cerita, pengalaman, hingga emosi yang jauh lebih kompleks.

Buku tersebut diterbitkan secara independen dalam format paperback pada 8 September 2026.

Chief Executive Officer (CEO) Jaktive.id Imanuel Juliman menilai karya tersebut memiliki daya tarik karena mengangkat realitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Menurut Imanuel, senyuman merupakan bahasa universal yang dapat merepresentasikan beragam dinamika emosi manusia.

"Senyuman itu bahasa universal. Bisa menjadi bentuk kebahagiaan, keramahan, atau kepercayaan diri, tetapi bisa juga menjadi cara seseorang menyembunyikan perasaan yang sebenarnya," ujar Imanuel di Surabaya, Rabu (23/9).

Imanuel menambahkan Wissem yang juga aktif sebagai kreator konten melalui akun TikTok @ssbywm dan bekerja sama dengan Jaktive berhasil mengeksplorasi perbedaan antara sesuatu yang terlihat dari luar dengan perasaan yang tersimpan di dalam diri.