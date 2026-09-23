Mas Bechi Kembali Jalankan Usaha Rokok hingga Kue Selama Pembebasan Bersyarata

jatim.jpnn.com, MALANG - Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi kembali menjalankan sejumlah aktivitas usaha setelah mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Malang yang menangani Mas Bechi, Nanik, mengatakan terpidana kasus kekerasan seksual tersebut kini meneruskan usaha yang sebelumnya telah dijalankan.

Beberapa usaha yang kembali dijalankan Mas Bechi antara lain rokok, air minum, hingga usaha kue.

“Sekarang meneruskan usahanya yang dulu, usaha rokok sama air minum, terus usaha kue,” ujar Nanik, Selasa (22/9).

Menurut Nanik, aktivitas kewirausahaan tersebut menjadi kegiatan utama Mas Bechi selama menjalani pembebasan bersyarat dan berada dalam pengawasan Bapas Malang.

Usaha tersebut masih dijalankan di lingkungan pondok tempat Mas Bechi sebelumnya beraktivitas. Karena itu, Mas Bechi masih beberapa kali datang ke kawasan tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya.

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“Bolak-balik aktif,” katanya.

Namun, Nanik menegaskan kehadiran Mas Bechi di lingkungan pondok bukan untuk mengajar.