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2 Korban KMP Virgo Ditemukan Oleh Penyelam Basarnas dan Nelayan

Rabu, 23 September 2026 – 16:50 WIB
2 Korban KMP Virgo Ditemukan Oleh Penyelam Basarnas dan Nelayan - JPNN.com Jatim
Proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 oleh Tim SAR Gabungan di Laut Jawa, Rabu (23/9). Foto: Dok. Basarnas

jatim.jpnn.com, BANJARMASIN - Korban meninggal KMP Virgo Transport 8 terus ditemukan dalam beberapa hari terakhir. Kali ini ditemukan satu jenazah oleh nelayan dan seorang lainnya dievakuasi dari dalam kapal.

Diketahui, korban kapal tenggelam yang ditemukan oleh nelayan tersebut berjenis kelamin laki-laki. Jenazah ditemukan di koordinat 3°33'6.34"S 111°41'33.69”, Selasa (22/9) pukul 15.56 WIB.

Di sisi lain, korban lainnya ditemukan oleh Tim Penyelam Basarnas Special Group (BSG) di sekitar badan KMP Virgo Transport 8, Rabu (23/9). Petugas langsung mengevakuasi ke permukaan.

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Korban dibawa ke KN SAR Pacitan yang bersiaga di sekitar lokasi tenggelamnya kapal, dan dilanjutkan dengan Helikopter HR 3601 menuju Lanud Syamsudin Noor Banjarmasin.

Saat ini kedua korban tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 telah dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Banjarmasin. Tim medis akan melakukan proses identifikasi jenazah.

Kepala Basarnas M Syafii mengatakan pihaknya terus menambah personel, untuk melakukan proses pencarian korban kapal yang tenggelam di sekitar Laut Jawa tersebut.

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“KN SAR Pacitan bergerak menuju lokasi kejadian perkara sejak pukul 06.20 WITA dengan membawa 97 personel,” kata Syafii dalam keterangan tertulisnya.

Syafii menyebut petugas gabungan yang turut dalam operasi pencarian korban KMP Virgo Transport tersebut berasal dari, Basarnas, BSG, TNI, Polri, dan Potensi SAR lainnya.

Sebanyak dua korban KMP Virgo Transprot 8 ditemukan, masing-masing oleh nelayan dan penyelam Basarnas
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TAGS   Basarnas laut jawa korban kapal tenggelam kmp virgo transport 8

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