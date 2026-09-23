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Empat Pekerja PT SPS Tewas, DPRD Lamongan Minta Pengawasan K3 Tak Hanya Setelah Kecelakaan

Rabu, 23 September 2026 – 14:09 WIB
Empat Pekerja PT SPS Tewas, DPRD Lamongan Minta Pengawasan K3 Tak Hanya Setelah Kecelakaan - JPNN.com Jatim
Foto Arsip : Ketua Komisi D DPRD Lamongan Tulus Santoso saat melakukan audiensi dengan pihak terkait di Lamongan, Jawa Timur. Pihaknya meminta Dinas Tenaga Kerja agar pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh perusahaan yang ada di wilayahnya di perkuat. (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - DPRD Kabupaten Lamongan meminta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan diperkuat menyusul kecelakaan kerja di PT Superior Prima Sukses (SPS), Kecamatan Pucuk.

Peristiwa tersebut menewaskan empat pekerja dan membuat tiga pekerja lainnya mengalami luka-luka.

Ketua Komisi D DPRD Lamongan Tulus Santoso mengatakan pengawasan keselamatan kerja harus dilakukan secara tegas dan melibatkan perusahaan bersama pemerintah daerah.

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“Pengawasan harus tegas kepada seluruh perusahaan. Sebab, keberhasilan keselamatan kerja bukan cuma PT yang harus mengusahakan. Semua harus berkolaborasi, termasuk Disnaker dalam hal pengawasannya,” kata Tulus di Lamongan, Sabtu (19/9).

Dia meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan lebih aktif melakukan pemeriksaan lapangan. Menurut Tulus, pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah muncul laporan atau terjadi kecelakaan kerja.

Perusahaan juga diminta memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan yang memadai, termasuk kepesertaan jaminan kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Selain itu, perlengkapan keselamatan kerja harus tersedia dan digunakan sesuai dengan ketentuan.

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Tulus mengatakan Komisi D DPRD Lamongan akan berkoordinasi dengan Disnaker dan pihak terkait untuk mengevaluasi penerapan K3 di perusahaan. Komisi D juga membuka kemungkinan meminta penjelasan langsung dari pihak PT SPS terkait penerapan keselamatan kerja.

Sementara itu, Kepala Disnaker Lamongan Muhammad Zamroni mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan evaluasi dan pengawasan K3 di PT SPS.

DPRD Lamongan meminta pengawasan K3 diperkuat setelah kecelakaan PT SPS menewaskan empat pekerja. Disnaker akan melakukan pemeriksaan.
Sumber Antara
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TAGS   kebakaran pabrik bata ringan kebakaran pabrik lamongan ledakan pabrik lamongan dprd lamongan pengawasan K3

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