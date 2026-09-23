JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini PT SPS Pastikan Hak Korban Ledakan Pabrik Lamongan Dipenuhi, Evaluasi K3 Dilakukan

PT SPS Pastikan Hak Korban Ledakan Pabrik Lamongan Dipenuhi, Evaluasi K3 Dilakukan

Rabu, 23 September 2026 – 12:07 WIB
PT SPS Pastikan Hak Korban Ledakan Pabrik Lamongan Dipenuhi, Evaluasi K3 Dilakukan - JPNN.com Jatim
Pabrik PT Superior Prima Sukses Tbk di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (19/9/2026). Manajemen memastikan pendampingan terhadap korban kecelakaan kerja dan keluarga korban serta melakukan evaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - PT Superior Prima Sukses Tbk memastikan hak korban dan keluarga korban kecelakaan kerja di fasilitas produksi perusahaan di Kabupaten Lamongan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Manager Human Resources Development (HRD) PT Superior Prima Sukses Tbk Roni mengatakan perusahaan juga memberikan pendampingan langsung kepada korban dan keluarga sejak peristiwa terjadi.

"Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini. Korban dan keluarga merupakan prioritas utama kami. Perusahaan memberikan perhatian dan pendampingan langsung," kata Roni dalam keterangan resmi yang diterima di Lamongan, Sabtu (19/9).

Baca Juga:

Menurut dia, perusahaan langsung menjalankan prosedur penanganan darurat dan berkoordinasi dengan pihak terkait setelah kejadian. Pendampingan terhadap keluarga korban juga akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan penanganan.

Terkait kronologi dan penyebab kecelakaan, Roni mengatakan perusahaan bersama kepolisian dan instansi berwenang masih melakukan investigasi untuk mengetahui fakta kejadian secara menyeluruh.

"Kami menghormati proses investigasi yang berjalan dan tidak ingin mendahului kesimpulan resmi. Kami berharap fakta kejadian dapat terungkap secara utuh berdasarkan informasi yang terverifikasi," ujarnya.

Baca Juga:

Roni menambahkan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lingkungan operasional perusahaan.

"Hal terpenting bagi kami saat ini adalah memastikan penanganan terbaik untuk korban dan keluarga. Di sisi lain, evaluasi menyeluruh kami lakukan agar keselamatan kerja tetap menjadi prioritas," katanya.

PT Superior Prima Sukses memastikan hak korban dan keluarga kecelakaan kerja di pabrik Lamongan dipenuhi serta melakukan evaluasi K3.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   PT SPS kebakaran pabrik lamongan kebakaran pabrik bata ringan hak korban kecelakaan kerja ledakan pabrik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU