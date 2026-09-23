PT SPS Pastikan Hak Korban Ledakan Pabrik Lamongan Dipenuhi, Evaluasi K3 Dilakukan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - PT Superior Prima Sukses Tbk memastikan hak korban dan keluarga korban kecelakaan kerja di fasilitas produksi perusahaan di Kabupaten Lamongan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Manager Human Resources Development (HRD) PT Superior Prima Sukses Tbk Roni mengatakan perusahaan juga memberikan pendampingan langsung kepada korban dan keluarga sejak peristiwa terjadi.

"Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini. Korban dan keluarga merupakan prioritas utama kami. Perusahaan memberikan perhatian dan pendampingan langsung," kata Roni dalam keterangan resmi yang diterima di Lamongan, Sabtu (19/9).

Menurut dia, perusahaan langsung menjalankan prosedur penanganan darurat dan berkoordinasi dengan pihak terkait setelah kejadian. Pendampingan terhadap keluarga korban juga akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan penanganan.

Terkait kronologi dan penyebab kecelakaan, Roni mengatakan perusahaan bersama kepolisian dan instansi berwenang masih melakukan investigasi untuk mengetahui fakta kejadian secara menyeluruh.

"Kami menghormati proses investigasi yang berjalan dan tidak ingin mendahului kesimpulan resmi. Kami berharap fakta kejadian dapat terungkap secara utuh berdasarkan informasi yang terverifikasi," ujarnya.

Roni menambahkan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lingkungan operasional perusahaan.

"Hal terpenting bagi kami saat ini adalah memastikan penanganan terbaik untuk korban dan keluarga. Di sisi lain, evaluasi menyeluruh kami lakukan agar keselamatan kerja tetap menjadi prioritas," katanya.