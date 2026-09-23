Gunung Butak Kembali Muncul Titik Api, Petugas Bergerak Lakukan Pemadaman Manual

jatim.jpnn.com, MALANG - Perum Perhutani memastikan seluruh titik api di kawasan Gunung Butak, Kabupaten Malang, telah dipadamkan. Namun, titik api sempat kembali muncul pada Selasa setelah sebelumnya dinyatakan padam selama dua hari.

Administratur Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang Kelik Djatmiko mengatakan api yang muncul kembali langsung ditangani oleh tim gabungan di lapangan.

"Jadi, dua hari kemarin sudah padam, terus hari ini muncul api, tetapi oleh teman-teman (tim gabungan) di lapangan langsung dilakukan pemadaman manual," kata Kelik saat dihubungi dari Kota Malang, Selasa (22/9).

Menurut dia, titik api tersebut muncul di area Gunung Gentong dan wilayah Tlekung. Kelik menjelaskan munculnya api diduga dipicu sisa bara yang terbawa tiupan angin sehingga kembali memunculkan kobaran.

Secara keseluruhan, luas kawasan yang terdampak kebakaran Gunung Butak diperkirakan mencapai 1.530 hektare. Area terdampak meliputi Gunung Kawinajang, Gunung Malang, Gunung Gentong, dan Batu Tulis yang berada di wilayah Kabupaten Malang.

Kelik memastikan seluruh titik api yang terpantau telah kembali dipadamkan melalui operasi yang dilakukan tim gabungan. Meski demikian, petugas masih bersiaga dan melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang terdampak kebakaran.

Upaya pendinginan juga terus dilakukan untuk mencegah munculnya titik panas baru. Salah satunya melalui operasi udara menggunakan helikopter water bombing.

"Potensi (api) menyala lagi ada, terutama dari sisa bara yang membakar pohon dan merambat ke area lainnya," ujarnya.