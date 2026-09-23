Korban Tewas Ledakan Pabrik Bata Ringan Lamongan Bertambah, Total Jadi 4 Orang

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Korban meninggal dunia akibat ledakan dan kebakaran di PT Superior Prima Sukses (SPS), Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, bertambah menjadi empat orang.

Kasihumas Polres Lamongan Ipda M. Hamzaid mengatakan satu korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan tiga korban lainnya meninggal setelah sempat mendapat perawatan medis.

"Total korban yang meninggal dunia sebanyak empat orang. Satu korban meninggal di tempat kejadian, sedangkan tiga lainnya meninggal setelah mendapat perawatan," kata Hamzaid di Lamongan, Jumat (18/9).

Korban yang meninggal di tempat kejadian berinisial MSF (25) warga Kecamatan Babat, Lamongan.

Sementara itu, IS (36) warga Kecamatan Kedungpring, meninggal dunia di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan (RSML) sekitar pukul 04.00 WIB.

Korban lainnya RF (20) warga Kecamatan Laren, meninggal dunia di RSML sekitar pukul 09.30 WIB. Kemudian F (31), warga Kecamatan Turi, meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSU dr Soetomo Surabaya sekitar pukul 01.00 WIB.

Selain empat korban meninggal dunia, tiga pekerja lainnya masih menjalani perawatan. Mereka ialah AAW (31) warga Kecamatan Pucuk, dan ADR (20) warga Kecamatan Laren, yang dirawat di Rumah Sakit Katolik Surabaya.

Satu korban lainnya, SK (36) warga Simokerto, Surabaya masih menjalani perawatan di RSU dr Soetomo Surabaya.