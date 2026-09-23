16 Saksi Diperiksa, Polisi Dalami Penyebab Ledakan Pabrik di Lamongan Tewaskan 4 Pekerja

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sat Reskrim Polres Lamongan terus menyelidiki ledakan di pabrik bata ringan PT Superior Prima Sukses (SPS), Kecamatan Pucuk yang menewaskan empat pekerja.

Hingga Selasa (22/9), polisi telah memeriksa 16 saksi untuk mendalami rangkaian peristiwa sekaligus mengungkap penyebab pasti ledakan yang terjadi pada Kamis (17/9) sekitar pukul 00.30 WIB.

Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Adimas Firmansyah mengatakan pemeriksaan terhadap para saksi masih berlangsung sebagai bagian dari proses penyelidikan.

“Masih dalam penyelidikan, dan kami juga memintai keterangan terhadap saksi-saksi. Sebanyak 16 saksi yang sudah kami mintai keterangan,” ujar Adimas saat dikonfirmasi di Lamongan, Selasa (22/9).

Selain memeriksa saksi, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan data dan petunjuk terkait insiden tersebut.

Polisi juga berkoordinasi dengan Tim Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Jawa Timur untuk membantu mengungkap penyebab ledakan.

“Kepastiannya nanti akan ada ahli yang menyatakan. Kami juga sudah koordinasi dengan Bidlabfor Polda Jatim,” katanya.

Adimas menegaskan proses penyelidikan masih berlangsung. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ledakan tersebut.