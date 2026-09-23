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Cuaca Malang 23 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

Rabu, 23 September 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 23 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (23/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Siang dan sore cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

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Malamnya kembali cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

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Sorenya Ampelgading dan Karangploso berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Ampelgading, Karangploso, dan Pagelaran berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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