Cuaca di Jawa Timur 23 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (23/9).

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Siangnya masih cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Kota Batu, Lumajang, dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan curah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)