Eri Cahyadi Ancam Sanksi Tegas Pelaku Pungli di Pemkot Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi peringatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli), terutama dengan modus perekrutan pegawai.

Eri mengatakan baru saja menerima laporan adanya seorang ASN yang diduga terlibat praktik pungli. Dia tengah melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran aduan tersebut.

"Saya berharap tolong sampaikan. Kalau ada orang masuk berbayar tapi tidak menyampaikan, waktu diproses ternyata berbayar bisa kena sanksi juga,” kata Eri saat Apel di Balai Kota Surabaya, Selasa (22/9).

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Eri meminta kepada seluruh pihak terkait, termasuk korban atau pelaku agar berani bersikap jujur. Dia ingin mengungkap ke mana aliran dana yang sudah masuk tersebut.

“Saya ingin tahu uang itu disetor ke siapa, apakah melibatkan atasannya atau tidak, agar Pemkot benar-benar hadir untuk masyarakat," ujarnya.

Dia menjanjikan keringanan sanksi kepada pelaku yang bersedia menjadi justice collaborator atau bekerja sama dalam membongkar jaringan pungli di pejabat Pemkot Surabaya.

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Eri mengancam bakal langsung memecat para tenaga kontrak jika terbukti masuk dalam jaringan pungli. Di sisi lain, bagi ASN akan diproses melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau berani jadi justice collaborator dan membongkar siapa saja atasan atau Kadis yang menerima, sanksinya saya kurangi. Kalau diam saja, sanksinya tetap berhenti di dia,” jelasnya.