Dindik Jatim Mulai Matangkan TKA, 418.012 Siswa Diingatkan Siapkan Mental dan Fisik
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur terus mematangkan persiapan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa SMA, SMK, dan SLB.
Sejumlah sekolah di Jatim mulai menggelar simulasi untuk memastikan kesiapan perangkat sekaligus membiasakan siswa menghadapi beragam pola soal TKA.
Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan simulasi menjadi bagian penting agar pelaksanaan TKA berjalan lancar dan siswa dapat memperoleh hasil maksimal.
Menurut Aries, persiapan siswa tidak cukup hanya dengan mengasah kemampuan akademik. Kondisi mental dan fisik juga perlu mendapat perhatian.
“Yang kami harapkan anak-anak bukan hanya menyiapkan bagaimana mereka belajar tentang akademik yang diujikan di TKA, tetapi yang paling penting adalah kesiapan mental dan fisiknya,” kata Aries, Selasa (22/9).
Dia menjelaskan simulasi yang dilakukan sekolah mencakup sejumlah aspek. Mulai dari kesiapan tempat, perangkat komputer, hingga kemampuan siswa membaca dan memahami soal.
“Simulasinya pertama adalah tempat dan komputernya, perangkatnya. Yang kedua, bagaimana anak-anak kita membaca dan memahami isi soal-soal yang ada,” jelasnya.
Aries mengatakan kemampuan memahami karakter soal perlu dilatih sejak awal. Sebab, variasi soal dalam TKA cukup beragam sehingga siswa perlu terbiasa memetakan dan memahami soal sebelum mengikuti tes sesungguhnya.
Dindik Jatim mematangkan persiapan TKA melalui simulasi di sekolah. Aries Agung Paewai mengingatkan siswa menyiapkan akademik, mental, dan fisik.
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