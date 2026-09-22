Jatim Masuk Puncak Kemarau, BMKG Prediksi Hujan Mulai Desember 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BMKG menyebut seluruh wilayah Jawa Timur sedang berada pada puncak musim kemarau. Kondisi cuaca panas dan kering itu diprediksi akan berlangsung sampai akhir 2026.

Staf Analisa dan Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur Firda Amalia Maslakah fase puncak kemarau itu sesuai dengan prediksi lembaganya, yakni Agustus sampai September 2026.

"Kemarin puncak musim kemarau diprediksi antara Agustus hingga September. Iya, jadi kita sedang berada di puncak musim kemarau," kata Firda ketika dikonfirmasi, Selasa (22/9).

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Namun, Firda menyebut wilayah Jatim diprediksi masih akan menghadapi cuaca kering. Intensitas hujan berpotensi tidak beranjak dari kategori rendah hingga dua bulan ke depan.

"Kondisi cuacanya cukup kering, dan juga untuk beberapa waktu ke depan memang curah hujannya hingga November itu dari prediksi kami umumnya kategorinya rendah," ujarnya.

BMKG mencatat curah hujan masih minim berkisar 0 hingga 50 milimeter per bulan, pada Oktober. Lalu, mulai merangkak naik di rentang 51 sampai 100 milimeter saat memasuki November.

“Bulan Desember itu mulai banyak hujannya, di BMKG masuk kategori menengah hingga tinggi, yaitu diprediksi sampai 300 hingga 400 milimeter per bulan,” jelasnya.

Firda mengungkapkan hujan masih berpeluang turun di sejumlah daerah selama puncak kemarau. Hal itu dipicu faktor lokal, seperti topografi pegunungan dan kelembapan udara yang tinggi.