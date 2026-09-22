3 Korban Ditemukan Lagi Saat Proses Pencarian Menyelam di KMP Virgo Transport 8

jatim.jpnn.com, BANJARMASIN - Tim SAR Gabungan mengevakuasi kembali tiga korban dalam kondisi meninggal di dalam KM Virgo Transport 8, Selasa (22/9). Saat ini, proses pencarian masih terus dilanjutkan.

Kepala Basarnas M Syafii mengatakan ketiga korban itu ditemukan oleh oleh penyelam Basarnas Special Group (BSG), TNI AL, dan Jasalindo Salvage, sekitar pukul 09.55 WITA.

Ketiga jenazah tersebut langsung dievakuasi ke KN SAR Pacitan, dan dinaikkan ke Helikopter Basarnas HR-3601 untuk diterbangkan ke arah Lanud Banjarmasin.

“Operasi (pencarian) didukung KN SAR Kamajaya, KN SAR Pacitan, serta KRI TNI AL yang berada di lokasi KM Virgo Transport 8,” kata Syafii dalam keterangan persnya, Selasa (22/9).

Saat ini, ketiga jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara untuk dilakukan proses identifikasi. Selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga korban.

Syafii mengungkapkan Tim SAR Gabungan masih terus melakukan proses pencarian korban KM Virgo Transport 8. Namun, dia mengingatkan personel untuk mengutamakan keselamatan.

“Kami terus mengerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk menemukan korban lainnya. Setiap upaya dilakukan secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel SAR,” jelasnya.

Berdasarkan data Basarnas, total penumpang yang tercatat pada manifes KM Virgo Transport 8 ada 243 orang. Di sisi lain, korban sudah ditemukan berjumlah 126.