Razia Mendadak di Rutan Situbondo, Petugas Temukan Sikat Gigi Modifikasi-Pisau Cukur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas gabungan mendadak menggelar razia di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Situbondo, Senin (21/9) malam.

Puluhan personel dari Polres Situbondo, TNI AL, Puslatpurmar V/Baluran, Satpol PP, Kodim 0823, dan petugas pemasyarakatan menggeledah kamar hunian warga binaan.

Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang dinilai berbahaya dan berpotensi digunakan untuk melakukan pelanggaran di dalam rutan.

Kepala Rutan Kelas II B Situbondo Suwono mengatakan razia dilakukan sebagai upaya deteksi dini sekaligus pemberantasan barang terlarang di lingkungan rutan.

"Razia ini atas perintah pimpinan kami Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengamankan sejumlah barang berbahaya, seperti sikat gigi yang dimodifikasi, sendok aluminium, pisau cukur, dan korek api. Untuk narkoba dan handphone tidak kami temukan," kata Suwono kepada wartawan.

Menurut dia, seluruh kamar hunian warga binaan digeledah oleh petugas gabungan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang disimpan.

Selain penggeledahan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa pembinaan.

Suwono mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari pencegahan masuknya barang berbahaya, khususnya narkoba dan telepon genggam, ke dalam rutan.