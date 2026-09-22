Epson Hadirkan Proyektor 4K 150 Inci dengan Teknologi AI dan Audio Bose

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menikmati pengalaman menonton seperti di bioskop kini tidak selalu membutuhkan ruang yang besar. Epson menghadirkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B, proyektor ultra-short-throw terbaru yang menggabungkan layar berukuran besar, kualitas gambar 4K, teknologi AI, serta sistem audio Sound by Bose dalam satu perangkat.

EH-LS970B dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen yang ingin memiliki pengalaman menonton yang lebih imersif di rumah, tanpa harus memenuhi ruang dengan televisi berukuran besar atau perangkat audio tambahan. Proyektor ini dapat menghasilkan tampilan mulai dari 80 hingga 150 inci, meski ditempatkan hanya beberapa sentimeter dari dinding.

Dengan desain ultra-short-throw, EH-LS970B dapat ditempatkan dekat dengan dinding atau layar. Untuk menghasilkan gambar berukuran 120 inci, misalnya, proyektor ini hanya membutuhkan jarak sekitar 17,3 cm dari layar. Dengan begitu, area di ruang keluarga tetap terasa lebih lega dan fleksibel.

Layar Besar untuk Film, Olahraga, hingga Gaming

Salah satu keunggulan utama EH-LS970B adalah kemampuannya menghadirkan pengalaman layar besar tanpa instalasi yang rumit.

Teknologi proyeksi 3LCD laser pada EH-LS970B menghasilkan tingkat kecerahan hingga 4.000 lumen, baik untuk warna maupun putih, serta rasio kontras lebih dari 5.000.000:1. Hasilnya, gambar tetap terlihat cerah dan memiliki warna yang hidup, termasuk ketika digunakan di ruangan dengan pencahayaan yang cukup terang.

Proyektor ini juga mampu menghasilkan gambar 4K pada layar dengan 8,3 juta piksel, sehingga detail gambar terlihat lebih tajam dan jelas. Pengguna dapat menikmati berbagai jenis hiburan, mulai dari film dan serial favorit, pertandingan olahraga, hingga bermain game dengan tampilan yang lebih besar dan imersif.

Kualitas Gambar Lebih Optimal dengan Teknologi AI