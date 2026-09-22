Cuaca Malang 22 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (22/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.