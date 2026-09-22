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Cuaca Malang 22 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

Selasa, 22 September 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 22 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (22/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah di seluruh kawasan. 

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan. 

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Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah.

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Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan. 

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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TAGS   cuaca Malang cuaca di malang cuaca ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

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