Cuaca di Jawa Timur 22 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (22/9).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Pacitan dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)