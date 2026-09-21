Kayu Gelondongan Berstempel Kemenhut Ditemukan di Pantai Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Warga Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep menemukan sejumlah gelondongan kayu di bibir pantai. Saat ini, polisi tengah mencari pemilik dari benda tersebut.

Dalam video yang tersebar di media sosial, sejumlah kayu tampak berjajar di tepian pantai. Di sisi lain seorang pria mengenakan kaos cokelat dan bertopi terlihat melintas di atasnya.

Kemudian, kayu tersebut juga tampak memiliki stempel atau barcode yang bertuliskan Kementerian Kehutanan, serta sebuah nama perusahaan yang sudah tak terlihat.

"Iya benar itu," kata Kasi Humas Polres Sumenep Ipda Ardan ketika dikonfirmasi, Senin (21/9).

Ardan mengungkapkan warga diduga menemukan gelondongan kayu, pada Sabtu (19/9) lalu. Ketika itu, benda tersebut masih berada di kawasan pantai wilayah Dungkek.

"Perkiraan hari Sabtu malam tanggal 19/9, sedangkan masih di bibir pantai daerah Dungkek," ujarnya.

Namun, Ardan menyebut pihaknya belum mengetahui terkait jumlah kayu gelondongan di tepian pantai itu. Aparat kepolisian tengah melakukan penyelidikan untuk mencari pemiliknya.



“Untuk jumlah masih belum bisa dipastikan. Tindak lanjutnya akan berkoordinasi dengan perusahaan pemilik kayu tersebut,” jelasnya. (mcr23/jpnn)