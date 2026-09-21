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Anggota DPR RI Maman Imanulhaq Beri Saran Menag Terkait Aksi di UINSA Surabaya

Senin, 21 September 2026 – 20:02 WIB
Anggota DPR RI Maman Imanulhaq Beri Saran Menag Terkait Aksi di UINSA Surabaya - JPNN.com Jatim
Situasi Gedung Rektorat UINSA Surabaya saat aksi mahasiswa, Senin (21/9). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota DPR RI Komisi VII KH Maman Imanulhaq memberikan saran untuk Menteri Agama merespons aksi mahasiswa guna turunkan Rektor UINSA Surabaya Achmad Muzakki.

Maman mengatakan telah memperhatikan dinamika yang terjadi di kampus di Jalan Ahmad Yani, Wonocolo, Surabaya, setelah pelantikan Muzakki sebagai rektor periode 2026-2030.

“Aspirasi mahasiswa, dosen, guru besar, dan alumni harus didengar secara serius dan diselesaikan secara transparan,” kata Maman dalam keterangan persnya, Senin (21/9).

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Maman menyebut ada sejumlah langkah yang bisa diambil oleh Menteri Agama, agar persoalan tersebut tidak merugikan mahasiswa karena mengganggu proses akademik.

“Pertama membentuk tim evaluasi independen untuk memeriksa secara objektif persoalan yang dipersoalkan civitas academica, termasuk proses pengangkatan rektor dan tata kelola kampus,” ujarnya.

Lalu, membuka dialog resmi melibatkan Kementerian Agama, rektorat, guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni. Menyelesaikan persoalan UKT, fasilitas, layanan dan hak yang tertunda.

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“Menghormati dan tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Setiap pihak harus memegang asas praduga tak bersalah,” ucapnya.

Selanjutnya, mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Menteri Agama juga harus menyampaikannya secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi.

Anggota DPR RI Maman Imanulhaq memberikan sejumlah saran kepada Menteri Agama untuk menyikapi masalah di UINSA Surabaya
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TAGS   DPR RI demo mahasiswa achmad muzakki uinsa surabaya

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