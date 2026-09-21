Pemkot Surabaya Imbau Warga Pesisir Waspada Banjir Rob Saat Super New Moon

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau masyarakat di pesisir mewaspadai banjir rob saat terjadinya fenomena Super New Moon, selama 11 hari ke depan.

Kepala BPBD Surabaya Irvan Widyanto mengatakan Super New Moon menyebabkan banjir rob, karena pasang air laut menjadi maksimum di wilayah pesisir Kota Pahlawan.

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh BMKG Tanjung Perak, banjir rob diprediksi bakal melanda Surabaya, pada 20 sampai 30 September 2026.

Irvan menyebut Pemkot Surabaya telah menyiapkan berbagai sejumlah langkah mitigasi banjir rob. Salah satunya dengan mengoptimalkan infrastruktur pengendalian air.

“Menggunakan sistem pintu air otomatis yang menutup sendiri saat air laut pasang dan menyiagakan rumah pompa agar kembali ke laut,” kata Irvan dalam keterangan persnya, Senin (21/9).

Selain itu, Irvan menyebut pihaknya sudah melakukan normalisasi dan pengerukan saluran air. Dengan demikian, tidak ada sampah dan endapan lumpur yang menyumbat drainase.

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BPBD juga akan memaksimalkan pengamatan cuaca menggunakan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), untuk memantau perkembangan pasang surut air laut.

“Kami imbau kepada warga yang tinggal di wilayah pesisir Surabaya untuk memantau informasi pasang surut laut dan potensi banjir rob melalui situs resmi BMKG,” ucapnya.