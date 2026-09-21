Sydney Jadi Magnet Tokoh Indonesia, Iwan Sunito Soroti Peluang Bisnis dan Investasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sydney tak hanya menawarkan pemandangan dan gaya hidup kosmopolitan. Kota terbesar di Australia tersebut juga terus berkembang sebagai ruang bertemunya modal, talenta, gagasan, hingga peluang bisnis dari berbagai negara.

Founder dan CEO One Global Iwan Sunito melihat perkembangan tersebut sebagai salah satu alasan Sydney tetap memiliki daya tarik bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kepentingan bisnis maupun investasi global.

Pandangan itu mengemuka setelah sejumlah tokoh Indonesia dari berbagai latar belakang berkunjung ke Sydney dalam beberapa pekan terakhir.

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Mulai dari pelaku bisnis, pemerintahan, ekonomi, hingga industri kreatif hadir dengan kepentingan masing-masing. Bagi Iwan, rangkaian kunjungan tersebut menunjukkan hubungan Indonesia dan Australia yang semakin erat, khususnya dalam melihat peluang di salah satu kota ekonomi utama dunia.

“Sydney bukan hanya tentang pemandangan yang indah atau gaya hidup. Bagi banyak orang, Sydney adalah tempat untuk bertemu, bertukar gagasan, melihat peluang, dan memahami bagaimana sebuah kota global terus berkembang,” ujar Iwan Sunito.

Menurutnya, dinamika tersebut membuat Sydney tetap relevan dalam percakapan mengenai bisnis, investasi, inovasi, dan konektivitas global. Salah satu kunjungan dilakukan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama delegasi Surabaya Business Forum.

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Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Sydney Business Insights & Mini Marathon yang mempertemukan komunitas bisnis Indonesia dengan berbagai perspektif mengenai bisnis, investasi, pariwisata, serta perkembangan Sydney.

Iwan berkesempatan menerima Sandiaga dan delegasi di One Global Resorts Green Square. Dia menyebut pertemuan tersebut memiliki makna personal karena telah mengenal Sandiaga sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.