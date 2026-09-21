Basarnas Temukan Satu Lagi Korban KMP Virgo Transport 8, Total 13 Meninggal

jatim.jpnn.com, BANJARMASIN - Seorang korban meninggal atas insiden KMP Virgo Transport 8 kembali ditemukan, Senin (21/9) sekitar pukul 14.24 WITA, seusai dilakukan pencarian dengan masuk ke dalam kapal.

Diketahui, Tim Basarnas Special Group (BSG) telah diterjunkan untuk melakukan penyelaman, sejak Minggu (20/9). Mereka ditugaskan mencari korban yang terjebak di dalam kapal.

Tim Penyelam BSG pun menemukan kembali menemukan seorang korban ketika melakukan penyisiran. Setelah sebelumnya mendapati tiga orang dalam waktu berbeda.

Selanjutnya, satu korban yang baru ditemukan tersebut langsung evakuasi ke kapal Basarnas. Lalu, petugas melanjutkannya dengan proses identifikasi jenazah.

Kepala Basarnas M Syafii mengatakan petugas akan terus menyisir area dalam KMP Virgo Transport 8, untuk mencari korban yang masih terjebak kapal yang tenggelam di Laut Jawa itu.

“Kami tidak berhenti. Setiap temuan adalah bagian dari upaya kami untuk memberikan kepastian kepada keluarga,” kata Syafii dalam keterangan persnya.

Berdasarkan informasi, jumlah manifes KMP Virgo Transport 8 ada 243 orang, sedangkan korban yang sudah ditemukan ada 121, dengan rincian 108 selamat dan 13 meninggal dunia.

“Tim akan terus melakukan pencarian dengan maksimal, tentunya dengan tetap mengutamakan keselamatan para penyelam,” ujarnya.