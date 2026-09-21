DFSK E5 Plus Tempuh Jakarta-Surabaya-Bali, Teknologi PHEV Diuji Langsung di Beragam Medan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sokonindo Automobile, Agen Pemegang Merek (APM) DFSK di Indonesia membawa DFSK E5 Plus keluar dari ruang pamer melalui E5 Plus Indonesia Media Journey.

Perjalanan yang berlangsung pada 21–24 September 2026 tersebut mengambil rute Jakarta-Surabaya-Bali. Agenda ini menjadi kesempatan bagi media dan KOL untuk merasakan langsung kemampuan DFSK E5 Plus dalam menghadapi berbagai karakter perjalanan di Indonesia.

Mulai dari jalan tol, kawasan perkotaan, lalu lintas padat, kawasan pesisir, hingga kontur jalan menanjak dan menurun akan dilalui selama perjalanan.

COO PT Sokonindo Automobile Franz Wang mengatakan pengalaman langsung menjadi bagian penting dalam memperkenalkan E5 Plus kepada konsumen Indonesia.

“Kami tidak ingin rekan-rekan media dan KOL hanya mengenal E5 Plus melalui presentasi, spesifikasi, atau siaran pers. Melalui Media Journey ini, kami ingin memberikan pengalaman langsung mengenai bagaimana E5 Plus bekerja dan memberikan pengalaman berkendara dalam kondisi nyata,” ujar Franz Wang tertulis, Senin (21/9).

Menurut Franz, E5 Plus tidak hanya menjadi model baru dalam lini produk DFSK. Kendaraan tersebut juga merepresentasikan arah baru brand yang ingin memperkuat posisinya sebagai premium vehicle brand di Indonesia.

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Konsep premium E5 Plus, lanjut dia, tidak hanya ditampilkan melalui desain dan fitur, tetapi juga melalui teknologi, kualitas, proses manufaktur, hingga pengalaman konsumen saat menggunakan kendaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Media dan KOL yang mengikuti perjalanan akan berada langsung di balik kemudi E5 Plus. Mereka akan mengeksplorasi teknologi dan fitur kendaraan selama menempuh perjalanan Jakarta hingga Bali.