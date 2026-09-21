Dua Korban KMP Virgo Transport 8 Ditemukan di Dalam Kapal, 123 Masih Dicari

jatim.jpnn.com, BANJARMASIN - Basarnas masih mencari 123 korban Kapal Motor Penumpang (KMP) Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa hingga hari kesembilan operasi SAR, Senin (21/9).

Dalam pencarian pada Senin pagi, penyelam Basarnas Special Group (BSG) menemukan dua korban meninggal dunia di dalam badan kapal yang tenggelam.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan kedua korban berjenis kelamin laki-laki. Keduanya ditemukan masing-masing pada pukul 09.04 WITA dan 09.13 WITA saat tim penyelam BSG melakukan pencarian, bawah laut.

Setelah dievakuasi dari dalam kapal, kedua korban kemudian dibawa menggunakan Helikopter HR 3601 menuju Lanud Syamsudin Noor, Banjarbaru.

Proses evakuasi tersebut dilakukan pada pukul 11.20 WITA. Selanjutnya, kedua korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut di rumah sakit.

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan dan mengevakuasi para korban. Penemuan dua korban hari ini menjadi bagian dari kerja keras seluruh unsur SAR gabungan. Kami memastikan setiap korban yang ditemukan segera dievakuasi dan ditangani sesuai prosedur,” ujar Syafii.

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Basarnas masih mengerahkan personel serta sarana yang tersedia untuk melanjutkan pencarian. Operasi tersebut melibatkan unsur armada laut dan udara untuk menyisir area pencarian dan menemukan korban yang masih belum diketahui keberadaannya.

Hingga Senin pukul 12.00 WITA, Basarnas mencatat sebanyak 120 orang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8.