Cuaca Malang 21 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (21/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Donomulyo, Gondanglegi, Kalipare, Pagelaran, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Turen, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 9-24 kilometer per jam.