Kemenhub Kawal Hak Korban KMP Virgo Transport 8, Santunan Rp70 Juta Sudah Disalurkan

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pemenuhan hak korban insiden KMP Virgo Transport 8 berjalan optimal, termasuk melalui penyaluran santunan dan pendampingan proses administrasi sesuai ketentuan.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Triono mengatakan pemerintah terus mengawal proses penanganan korban.

"Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memastikan pemenuhan hak bagi korban insiden KMP Virgo Transport 8 berjalan dengan optimal," kata Triono di Jakarta, Minggu (20/9).

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Menurut dia, salah satu bentuk pemenuhan hak korban dilakukan melalui penyerahan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia oleh PT Jasa Raharja dan PT Jasa Raharja Putera di Banjarmasin, Sabtu (19/9).

Proses identifikasi terhadap tiga korban meninggal dunia, yakni Surya, Muhammad Abdianoor, dan Yuli, telah rampung dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

Ketiga jenazah kemudian diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Untuk ahli waris Surya, total santunan yang telah diterima mencapai Rp70 juta. Rinciannya, Rp50 juta dari PT Jasa Raharja dan Rp20 juta dari PT Jasa Raharja Putera.

Sementara itu, ahli waris Muhammad Abdianoor dan Yuli hingga kini belum melapor untuk proses penyaluran santunan.