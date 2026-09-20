Cek Kesehatan Gratis LDII Surabaya Diserbu Warga, Peserta Tembus 450 Orang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Antusiasme warga mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Surabaya bersama Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) cukup tinggi.

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Serbaguna (GSG) Pondok Pesantren Sabilurrosyidin, Gayungan, Surabaya, Sabtu (20/9), itu awalnya hanya menyediakan 350 kuota pemeriksaan.

Namun, warga yang datang untuk mengikuti skrining kesehatan terus bertambah. Jumlah peserta bahkan mencapai lebih dari 400 orang dan ditargetkan sekitar 450 warga mengikuti pemeriksaan.

Wakil Ketua DPD LDII Surabaya Riko Lazuardi mengatakan CKG tersebut terbuka bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia.

"Target utama sebenarnya tidak menyasar pada kelompok usia tertentu, tapi kita memang secara umum dari remaja sampai dewasa diharapkan semua bisa terscreening dengan baik sehingga bisa dilakukan tindak lanjut kalau ada masalah kesehatan yang lebih lanjut," ujar Riko.

Dia menyebut tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan cukup baik.

“Peserta CKG hari ini melebihi kuota yang disediakan. Minat warga cukup besar untuk ikut pemeriksaan kesehatan hari ini hingga di atas 400 peserta,” tambah Riko.

Menurut Riko, CKG tersebut merupakan bagian dari program DPW LDII Jawa Timur yang sebelumnya telah dilaksanakan secara serentak di sejumlah DPD LDII kabupaten/kota di Jawa Timur. Kick off CKG dilaksanakan pada 13 September 2026 di Gresik. DPD LDII Surabaya kemudian melaksanakan kegiatan tersebut pada Sabtu ini.