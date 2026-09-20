5 Warung di Surabaya Terbakar Diduga Gegara Kompor Bocor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak lima petak warung di Jalan Jemur Andayani, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, ludes terbakar, Minggu (20/9) sekitar pukul 14.25 WIB.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Laksita Rini mengatakan petugas tiba di lokasi untuk melakukan proses pembasahan, sekitar pukul 14.30 WIB.

“Unit yang diberangkatkan lima, ada dua Unit Tempur Rayon 3 Rungkut, satu Unit Tempur Pos Sukolilo, satu Unit Tempur Pos kalirungkut, dan satu Unit Tempur TIJ,” ujar Rini dalam rilisan persnya.

Diketahui, kelima bangunan semi permanen yang dilalap api tersebut merupakan warung pedagang, mi, kopi hingga nasi, dengan luasan masing-masing sekitar 3x4 meter.

“Terdapat delapan kios yang ada di lokasi, terbakar lima dan tiganya aman. Luas keseluruhannya kurang lebih 32x4 meter yang mengalami kebakaran sekitar 20x4 meter,” ujarnya.

Rini menyebut api yang membakar lima warung tersebut dilaporkan padam, sekitar pukul 14.37 WIB. Petugas memastikan situasi di lapangan sudah kondusif, pukul 15.38 WIB.

“Penyebabnya diduga kompor ngebros (kebocoran) milik kios bakmi atau warung kopi, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut,” jelasnya.

Penanganan kebakaran itu melibatkan DPKP dan BPBD Surabaya, Kecamatan Wonocolo, PLN, Tom Gerak Cepat (TGC) Selatan dan Polsek Tenggilis. (mcr23/jpnn)