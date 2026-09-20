Penyelam Basarnas Temukan 1 Korban di Badan KMP Virgo Transport 8

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyelam Basarnas menemukan seorang korban meninggal KM Virgo Transport 8, saat mengecek bagian dalam kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa, Minggu Minggu (20/9).

Awalnya sebanyak enam personel Basarnas Special Group (BSG) diterjunkan untuk mencari korban yang diduga terjebak di dalam kapal dengan rute Surabaya-Banjarmasin itu.

Kepala Basarnas M. Syafii mengatakan pihaknya juga menurunkan jangkar di sekitar lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8, guna memudahkan operasi pencarian.

Kemudian, BSG menemukan seorang korban ketika melakukan penyelaman sekitar pukul 14.14 WITA, dalam kondisi terjebak di bagian badan KM Virgo Transport 8.

“Setelah ditemukan, korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan menuju KN SAR Kamajaya untuk proses penanganan lebih lanjut,” kata Syafii dalam pers rilisnya, Minggu (20/9).

Lalu, korban dievakuasi melalui jalur udara menggunakan Helikopter HR 3601 Basarnas dengan teknik hoisting rescue net, atau menggunakan jaring khusus untuk mengangkat jenazah.

“Seluruh unsur SAR terus berupaya maksimal dalam pencarian dan evakuasi korban. Penemuan satu korban ini merupakan hasil kerja keras seluruh Tim SAR Gabungan,” ujarnya.

Basarnas masih melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi dengan mengoptimalkan unsur penyelam, sarana laut, dan dukungan udara di sekitar lokasi KM Virgo Transport 8.