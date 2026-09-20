JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mitigasi Gempa, Pemkot Surabaya Bakal Pasang 5 Seismograf di Ruang Publilk

Mitigasi Gempa, Pemkot Surabaya Bakal Pasang 5 Seismograf di Ruang Publilk

Minggu, 20 September 2026 – 17:02 WIB
Mitigasi Gempa, Pemkot Surabaya Bakal Pasang 5 Seismograf di Ruang Publilk - JPNN.com Jatim
Kepala BPBD Surabaya Irvan Widyanto jelaskan terkait pemasangan seismograf di ruang publik, Mingu (20/9). Foto: Dok. Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana memasang sebanyak lima alat deteksi gempa bumi atau seismograf pada 2026 ini, untuk memantau pergerakan sesar aktif.

Kepala BPBD Surabaya Irvan Widyanto mengatakan pihaknya telah meminta saran tim geofisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang dipimpin Prof. Amien Widodo.

Dia disarankan untuk memasang seismograf bernama Raspberry Shake (RS6D), yang dinilai memiliki keunggulan teknis dan efisiensi anggaran untuk area perkotaan.

Baca Juga:

RS6D disebut bisa menjadi solusi alternatif yang lebih ekonomis, jika dibandingkan dengan instrumen seismik konvensional tanpa mengurangi kualitas pada data profesional.

“Alatnya yang berukuran kecil juga memudahkan penempatan di area kota yang terbatas,” kata Irvan dalam rilisan persnya, Minggu (20/9).

Alat itu juga mampu merekam getaran dari gempa skala kecil hingga gempa kuat. RS6D pun turut dilengkapi kecerdasan buatan agar bisa merekam data secara instan tanpa jeda.

Baca Juga:

Irvan mengungkapkan Surabaya membutuhkan 14 stasiun pemancar untuk memantau seluruh area. Namun, pihaknya bakal memasang lima unit lebih dulu di area yang diprioritaskan.

“Pemasangan akan diutamakan berada di ruang-ruang publik atau perkantoran yang memiliki jaringan internet stabil,” ujarnya.

Pemkot Surabaya bakal memasang lima seismograf sebagai langkah mitigasi gempa
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   surabaya gempa BPBD Surabaya seismograf

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU