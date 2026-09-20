Rencanakan Karier dan Kehamilan Bersamaan, Morula IVF Surabaya Siapkan Free IVF

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Morula IVF Surabaya menyiapkan Grand Prize berupa program Free IVF atau bayi tabung gratis dalam edukasi Future Family Planning: Balancing Career & Parenthood di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Minggu (20/9).

Kegiatan tersebut mengajak pasangan untuk merencanakan kehamilan tanpa mengabaikan karier dan masa depan keluarga.

Selain Grand Prize Free IVF, peserta juga mendapatkan sejumlah manfaat, di antaranya promo potongan program IVF, konsultasi gratis dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn), free PGT-A untuk satu embrio, serta free USG transvaginal dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi (Subsp.F.E.R) Morula IVF Surabaya dr. Benediktus Arifin, MPH., Sp.O.G(K), FICS, FIICOG, FESICOG, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pentingnya perencanaan kehamilan.

Menurutnya, pasangan umumnya sudah mempersiapkan pernikahan dan karier. Namun, perencanaan untuk memiliki anak terkadang belum menjadi bagian dari rencana tersebut.

"Kalau kita ingin, sering kali orang itu jarang merencanakan sebuah kehamilan. Menikah direncanakan dengan baik, tetapi kehamilan enggak direncanakan," kata Benediktus.

Dia mengatakan perencanaan kehamilan sebaiknya berjalan beriringan dengan perencanaan masa depan dan karier. Terlebih, saat ini tersedia berbagai pilihan program untuk membantu pasangan mendapatkan keturunan, mulai dari program alami, inseminasi hingga bayi tabung.

"Perencanaan kehamilan ini sebaiknya berjalan bersamaan dengan kita merencanakan suatu masa depan," ujarnya.