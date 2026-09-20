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Ada Egrang-Gamelan, Semarak Budaya 2026 Bikin Anak Muda Makin Dekat dengan Tradisi

Minggu, 20 September 2026 – 14:31 WIB
Ada Egrang-Gamelan, Semarak Budaya 2026 Bikin Anak Muda Makin Dekat dengan Tradisi - JPNN.com Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti (kanan) saat berkunjung ke Semarak Budaya 2026 di Surabaya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mengenalkan kebudayaan kepada generasi muda tidak harus selalu dilakukan melalui ruang formal. Pendekatan tersebut terlihat dalam gelaran Semarak Budaya 2026: Kumpul Bareng, Dolan Bareng di Lagoon Avenue Outdoor Park, Surabaya, Sabtu (19/9).

Program garapan Kementerian Kebudayaan bersama DPR RI itu diselenggarakan Yayasan Songsong Masa Depan melalui Future Ready Agency.

Festival tersebut dikemas secara inklusif dengan melibatkan pengunjung dalam berbagai aktivitas kebudayaan secara langsung.

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Beragam kegiatan dihadirkan, mulai dari permainan tradisional bersama Kampoeng Dolanan, belajar membatik bersama Batik Okra, merangkai bunga dengan Rangkai Bareng, memainkan gamelan bersama Bharada Unesa, hingga meracik kopi bersama Selagi Muda Kopi.

Gelaran tersebut juga dilengkapi talkshow kebudayaan, pertunjukan seni, ruang interaksi, serta creative market yang melibatkan sejumlah pelaku usaha kreatif lokal.

Pembina Future Ready Agency Erna Furaidah mengatakan pendekatan budaya untuk anak muda perlu dilakukan dengan menciptakan ruang yang membuat mereka bisa mengenal sekaligus mengalami budaya secara langsung.

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“Kami ingin anak muda datang bukan karena merasa sedang diwajibkan belajar budaya. Mereka bisa datang untuk kumpul dan dolan bersama teman-temannya, lalu di sana mereka mencoba membatik, memainkan alat musik tradisional, mengenal kopi Nusantara, atau memainkan kembali permainan masa kecil,” kata Erna tertulis, Minggu (20/9).

Area dolanan tradisional menjadi salah satu titik yang paling menarik perhatian pengunjung. Kampoeng Dolanan menghadirkan berbagai permainan masa kecil seperti egrang, bakiak, engklek, hingga dakon. 

Semarak Budaya 2026 di Surabaya mengajak anak muda mengenal tradisi lewat dolanan, membatik, gamelan, kopi Nusantara, hingga creative market.
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TAGS   semarak budaya tradisi dolanan Reni Astuti Egrang Gamelan

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