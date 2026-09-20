Hendak ke Gereja, Penumpang Ojol Tewas Terlindas Truk di Romokalisari Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang perempuan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tewas dalam kecelakaan di Jalan Tambak Osowilangun, Kawasan Romokalisari, Surabaya, Minggu (20/9) sekitar pukul 07.30 WIB.

Korban yang biasa dipanggil Tante Elsi oleh warga sekitar itu sedang dibonceng ojek online (ojol) bersama anaknya. Kecelakaan terjadi ketika sepeda motor Honda Scoopy merah bernomor polisi L 3270 IN yang ditumpangi korban hendak berputar balik.

Motor tersebut menyeberang dari sisi utara ke selatan Jalan Tambak Osowilangun untuk melanjutkan perjalanan ke arah barat atau Gresik. Pada saat bersamaan, sebuah truk melaju dari arah timur dengan kecepatan sedang.

Berdasarkan keterangan pengemudi ojol, motor yang dikendarainya diduga tersenggol truk hingga terjatuh ke jalan.

"Kesenggol, kesenggol," ujar pengemudi ojol sambil merintih kesakitan.

Saat terjatuh, tubuh korban diduga terlindas roda truk hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, anak korban selamat dan tidak mengalami luka. Adapun pengemudi ojol mengalami luka di sekujur tubuhnya.

Warga sekitar, Masria, mengaku masih melihat Tante Elsi beberapa menit sebelum kecelakaan terjadi. Saat itu, korban bersama anaknya melintas menggunakan ojol dan sempat menyapa warga.

"Saya tadi ngobrol sama Bu RT di rumah, terus dia lewat, terus dia itu senyum. Iya, gitu nyopo (menyapa), ya cara Wong Jowo nyapo (orang Jawa itu menyapa)," kata Masria dengan nada bergetar.