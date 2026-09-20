Chicco Jerikho Ikut Lari 5K, Hampir 3.000 Peserta Ramaikan Action Run di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktor Chicco Jerikho ikut berlari bersama ribuan peserta dalam hemaviton Fit & Health Action Run 2026 di Parkir Timur Plaza Surabaya, Minggu (20/9).

Chicco turun langsung mengikuti kategori 5K dalam ajang yang diikuti hampir 3.000 peserta tersebut. Kehadirannya menambah semarak suasana sejak pagi, ketika para pelari dari berbagai komunitas berkumpul untuk mengikuti lomba 5K dan 10K.

Chicco mengaku menikmati energi para peserta yang menurutnya menunjukkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat Surabaya terhadap gaya hidup sehat.

"Saya juga ikut tadi lari 5K. Happy banget, energinya kerasa banget dari masyarakat Surabaya yang sudah benar-benar sadar akan gaya hidup sehat," kata Chicco.

Menurutnya, olahraga lari bukan sekadar perlombaan untuk menentukan siapa yang paling cepat mencapai garis finis. Lebih dari itu, lari dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan ketika dilakukan bersama komunitas.

"Lari ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat, siapa yang paling cepat ke garis finish, tapi bagaimana kita bisa enjoy dengan olahraga lari itu sendiri," ujarnya.

Kehadiran Chicco menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran hemaviton Fit & Health Action Run 2026. Sejak dini hari, Parkir Timur Plaza Surabaya dipenuhi peserta yang melakukan pemanasan, berfoto bersama, dan saling memberikan semangat sebelum race dimulai.

General Manager Brand Creative Content & Communications Health Care PT Tempo Scan Pacific Tbk Diana Theodora mengatakan kegiatan tersebut merupakan tahun kelima hemaviton Fit & Health menghadirkan aktivitas olahraga di Indonesia.