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Konser Ghea Indrawari di Umsura Himpun Rp53,7 Juta untuk Korban Bencana NTT

Sabtu, 19 September 2026 – 19:27 WIB
Konser Ghea Indrawari di Umsura Himpun Rp53,7 Juta untuk Korban Bencana NTT - JPNN.com Jatim
Ghea Indrawari bernyanyi saat konser kemanusiaan di penutupan MOX 2026 Umsura, Jumat (18/9). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) menghimpun donasi Rp53,7 juta untuk membantu korban bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dana tersebut dikumpulkan melalui konser kemanusiaan yang menghadirkan penyanyi Ghea Indrawari sebagai penutup rangkaian Mastama, Ordik, dan Expo UKM (MOX) 2026 di halaman kampus Umsura, Jumat (18/9) malam.

Rektor Umsura Prof Mundakir mengatakan dana dari penjualan tiket konser mencapai Rp53.712.000. Seluruh dana tersebut akan disalurkan melalui Lazismu Jawa Timur untuk membantu korban bencana di NTT.

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“Pengunjung luar mahasiswa, alumni, dan warga masyarakat kita imbau berdonasi dengan membeli tiket. Dana yang terkumpul kita serahkan semua melalui Lazismu ke korban bencana,” kata Mundakir.

Konser Ghea Indrawari di Umsura Himpun Rp53,7 Juta untuk Korban Bencana NTTUmsura menghimpun donasi Rp53,7 juta untuk korban bencana NTT melalui konser kemanusiaan Ghea Indrawari. Bantuan disalurkan lewat Lazismu Jatim. Foto: Humas Umsura

Penggalangan bantuan tidak hanya dilakukan dalam bentuk uang tunai. Sejak pembukaan MOX 2026, mahasiswa baru Umsura juga mengumpulkan bantuan logistik berupa popok, pembalut, dan boneka.

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Bantuan tersebut secara khusus disiapkan untuk membantu perempuan dan anak-anak yang terdampak bencana di NTT.

“Ini bagian dari rangkaian pembukaan MOX. Kami mengimbau mahasiswa berdonasi pampers, pembalut, dan boneka yang khusus kami perhatikan untuk ibu-ibu dan anak-anak,” ujar Mundakir.

Umsura menghimpun donasi Rp53,7 juta untuk korban bencana NTT melalui konser kemanusiaan Ghea Indrawari. Bantuan disalurkan lewat Lazismu Jatim.
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TAGS   UMSURA konser kemanusiaan ghea indrawari Bantuan Korban Gempa Gempa ntt berita pendidikan

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