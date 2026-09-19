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Bantah Beri Tali Asih Rp500 Ribu, Pemilik KMP Virgo Transport 8 Masih Hitung Nominal

Sabtu, 19 September 2026 – 19:07 WIB
Bantah Beri Tali Asih Rp500 Ribu, Pemilik KMP Virgo Transport 8 Masih Hitung Nominal - JPNN.com Jatim
Juru Bicara Owner KMP Virgo Transport 8, Simson Fransiscus Riki (kiri) bertemu dan berdialog dengan para keluarga korban kecelakaan KMP Virgo, di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (18/9/2026). (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)

jatim.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemilik Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Virgo Transport 8 menegaskan bertanggung jawab terhadap hak para korban kecelakaan kapal tersebut.

Pemilik kapal juga memastikan memfasilitasi kepulangan korban yang ingin kembali ke daerah asal serta menyiapkan tali asih yang nominalnya masih dalam proses penghitungan.

Juru Bicara pemilik KMP Virgo Transport 8 Simson Fransiscus Riki mengatakan pihak owner telah melakukan berbagai langkah untuk menangani kebutuhan korban sejak hari pertama kejadian.

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Menurut dia, tanggung jawab tersebut tidak sebatas pernyataan, tetapi diwujudkan melalui sejumlah tindakan di lapangan.

“Bukan pernyataan saja kami, trtapi aksi yang sudah kami lakukan dari awal sampai dengan saat ini. Kami tidak pernah menjanjikan apa yang akan dilakukan, tetapi sudah melakukan apa yang harus kami buat dari hari pertama kejadian,” ujar Simson di Banjarmasin, Jumat (18/9).

Simson juga meluruskan informasi mengenai korban selamat yang disebut dikeluarkan dari sejumlah hotel di Banjarmasin.

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Dia mengatakan korban tidak dikeluarkan oleh perusahaan. Mereka justru difasilitasi untuk kembali ke daerah asal setelah menyampaikan keinginan untuk pulang karena merasa tidak nyaman dan rindu keluarga.

“Pihak owner sejak awal telah memfasilitasi kepulangan korban menggunakan kapal laut. Namun, korban menyampaikan trauma untuk kembali menggunakan transportasi laut sehingga meminta dukungan tambahan agar dapat kembali ke rumah masing-masing,” katanya.

Pemilik Virgo Transport 8 menegaskan tanggung jawab terhadap korban dan menyiapkan tali asih. Nominal bantuan masih dalam penghitungan.
Sumber Antara
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TAGS   kmp virgo transport 8 tali asih korban kmp virgo kecelakaan kapal pemilik kmp virgo banjarmasin

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